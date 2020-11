Pakistano ruba quattordici pezzi di parmigiano: arrestato dai Carabinieri

Un pakistano trentacinquenne è stato arrestato dai Carabinieri di Parma per rapina, dopo che aveva tentato di rubare quattordici pezzi di parmigiano in un supermercato. Dopo aver nascosto all’interno dello zaino il suo bottino, l’uomo si è presentato alla cassa per pagare due confezioni di succhi di frutta.

A quel punto la cassiera si è insospettita e ha avvertito la vigilanza. L’uomo, viste avvicinare le guardie, ha tentato la fuga, fallendo viste le porte automatiche bloccate.

Con le spalle al muro ha provato ad attaccare l’addetto alla vigilanza, prima di essere definitivamente bloccato dai Carabinieri. Il pakistano è stato arrestato per rapina, e la refurtiva è stata riconsegnata.