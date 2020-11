Previsioni in rialzo per il 2020 nel settore dei casinò online in Italia

Previsioni in rialzo per il 2020 nel settore dei casinò online in...

La tecnologia informatica è ormai in grado di riprodurre virtualmente qualsiasi ambiente e situazione senza rinunciare alle emozioni reali che ogni persona riesce a provare in determinati casi. Questo è l’esempio perfetto del settore dei casinò online, che ha ormai surclassato per volume di affari non solo i casinò fisici, ma anche gli altri settore che riguardano le scommesse. Per comprendere l’innovazione tecnologica che le piattaforme offrono, la qualità alta dell’esperienza di gioco, basta dare un’occhiata a Voglia Di Vincere Casinò Online o leggere i dati del fatturato degli ultimi anni.

Sono sempre di più gli utenti che giocano ai casinò sulle piattaforme online, anche dopo l’introduzione di nuove leggi italiane che limitano la pubblicità e la visibilità, complici le nuove tecnologie che rendono facilmente accessibili attraverso smartphone e tablet.

I dati del volume d’affari dei primi sei mesi del 2020 in Italia

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha messo in previsione un fatturato superiore a 1 miliardo di euro per la fine del 2020, calcolato sulla base del volume di affari dei primi sei mesi. L’aumento del fatturato in questo periodo di tempo è stato del 10% rispetto allo scorso anno.

Gennaio ha confermato il trend positivo previsto con quasi 82 milioni di euro, a febbraio sono stati rilevati poco più di 78 milioni e marzo ha presentato un volume d’affari del 29% più alto, rispetto allo stesso mese nel 2018, raggiungendo 94 milioni di euro di introiti solo per i casinò online. Le previsioni per la fine del 2020 sono di un volume di affari totale di 1 miliardo e 15 milioni, calcolando che soltanto con il poker, il volume d’affari è raddoppiato quest’anno rispetto al 2019. Soltanto per le slot, a marzo sono stati spesi circa 10 milioni.

L’esperienza dei casinò virtuali e le innovazioni tecnologiche

I guadagni del settore dei casinò online, rappresentano il 16% delle spese complessive registrate per il gioco d’azzardo, compresi dunque gli sport e i giochi nei casinò fisici o sale scommesse, questo dato impressionante è stato raggiunto grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno reso l’esperienza sempre più gradevole e variegata.

Le slot machine sono il gioco favorito dagli italiani, in parte perché la maggior parte dei giocatori non possiede un livello di esperienza adeguato per giocare a poker o al black jack, ma principalmente perché le slot offrono una vasta gamma d’offerta per quanto riguarda i temi e l’interfaccia grafica, dedicati sempre di più al cinema, alla letteratura o a qualsiasi forma d’arte.

L’esperienza virtuale sta consentendo agli utenti di frequentare i casinò virtuali senza dover andare incontro a spese di viaggio e di pernottamento, infatti, sono circa il 90%, i giocatori che scelgono i casinò online, contro il 10% che preferisce i casinò classici. Le previsioni in rialzo per questo settore sono dovute sia alle innovazioni tecnologiche che ai bonus, le offerte di rimborso e gli sconti che, in un casinò fisico non sono presenti.