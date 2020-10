Acquistare cosmetici Giapponesi online: tre segreti di bellezza per una pelle eterea

Acquistare prodotti di bellezza e cosmetici online é diventato per molti di noi un’abitudine ; i lati positivi di questa scelta sono infatti molteplici, a partire dalla vastità della scelta, la possibilità di paragonare le varie offerte e la facilità con la quale possiamo sfogliare interi cataloghi direttamente dal nostro appartamento evitando code e sguardi indiscreti. Uno dei punti forti di acquistare online, é senza dubbio l’accessibilità a prodotti provenienti da altri paesi, come ad esempio il Giappone. Tutto il mondo impazzisce per la J-beauty, ed oggi vogliamo aiutarti a conoscere quali sono i migliori ingredienti per una pelle sana e ben idratata.

Se sono i costi di spedizione a frenare il vostro shopping online, specialmente per quanto riguarda paesi lontani come appunto il Giappone, vi invitiamo a consultare le informazioni sulle dogane e sul cambio della moneta di ogni singolo paese prima di cominciare a riempire il vostro carrello, in modo tale da non avere brutte sorprese al momento dell’acquisto (o dopo, nel caso in cui il vostro pacco dovesse restare bloccato alla dogana!). Se il vostro problema é invece all’inverso, ovvero avete la necessità di inviare un pacco dall’Italia al Giappone, il nostro suggerimento resta quello di consultare le informazioni disponibili online sulle dogane e spedire il vostro pacco in Giappone con ParcelABC.

Il primo segreto di bellezza made in Japan é un ingrediente che si trova sempre più spesso nelle cucine occidentali, ed é celebre per il suo gusto unico e avvolgente : stiamo parlando del the matcha. Utilizzato già dai samurai per le sue proprietà medicinali, il the matcha presenta molteplici benefici per la nostra salute : c’é chi sostiene addirittura che questa fine, profumata polvere verde, possa essere in grado di rinforzare il sistema immunitario, oltre alla capacità di contrastare il colesterolo. Ma per auqle motivo il the matcha dovrebbe essere presente anche nella tua routine skincare ? La risposta é molto semplice : questa particolare tipologia di the, presenta una quantità di agenti antiossidanti ancora maggiore rispetto a quella del the verde, che consente di combattere ancor meglio i radicali liberi. Oltre ad incorporarlo nella vostra dieta, il consiglio é di acquistare dei prodotti di bellezza che contengano il the matcha all’interno del loro listino degli ingredienti (detto anche INCI).

Il secondo segreto di bellezza non é un ingrediente, ma un prodotto che si sta diffondendo sempre più nei nostri negozi e nelle nostre beauty routine : le maschere in tessuto. Ne esistono di diversi tipi, in modo tale da poter soddisfare ogni vostra esigenza. Gli ingredienti più diffusi sono l’acido ialuronico, collagene e vitamina C. Possono essere utilizzate ogni giorno, e sono vendute anche in grandi quantità, risparmiando qualche prezioso euro !

Il terzo ed ultimo segreto di bellezza é la protezione solare, inclusa nelle bb cream e nei fondotinta, da utilizzare senza moderazione anche nelle giornate più piovose.

Speriamo possiate fare tesoro di questi consigli, e vi auguriamo un buono shopping!