Gestire la propria attività finanziaria con Inbiz Intesa

Un servizio messo a disposizione da Banca Intesa per consentire a pubbliche amministrazioni, istituzioni finanziarie, imprese di varie dimensioni di gestire la gran parte delle proprie operazioni commerciali. Ciò grazie al fatto di poter gestire pagamenti, operazioni di fatturazione elettronica ed incassi in modo semplificato.

Si parla di Inbiz, una piattaforma che si è dimostrata essere estremamente utile per le grandi amministrazioni ma anche per le attività commerciali; sono numerose le operazone che possono essere gestite tramite tale strumento, vediamo allora nel dettaglio come funziona inbiz di Intesa.

Come funziona?

Inbiz è uno strumento messo a disposizione da Intesa San Paolo, banca tra le più solide sul mercato, con lo scopo di semplificare la vita di pubbliche amministrazioni e soggetti privati per quello che riguarda diverse operazioni.

Il tutto è gestito in modo sicuro e garantito, in linea con le nuove tecnologie, grazie quindi alla possibilità di ricorrere ad una firma digitale ed una password necessari per effettuare l’accesso alla piattaforma. Una volta entrati dentro al proprio account si avranno a disposizione diverse operazioni che possono essere eseguite.

Tanto per citarne alcune, grazie a Inbiz è possibile gestire la fatturazione elettronica per quanto riguarda il ciclo attivo e passivo, quindi fatture emesse e incassate; si può poi affidare a questo strumento la gestione delle operazioni di cassa sia in uscita che in entrata, ovvero incassi e pagamenti della propria attività; si possono inoltre gestire i crediti commerciali con il servizio di factoring.

Una piattaforma evoluta

In sostanza Inbiz è una piattaforma evoluta per servizi di assistenza alle imprese grazie alla quale Intesa San Paolo mette a disposizione servizi di gestione delle operazioni finanziarie e creditizie. Una svolta soprattutto per le piccole e medie imprese con la necessità di supporto costante per i flussi di cassa, per la contabilità, per i finanziamenti.

Lo strumento Inbiz di Intesa San Paolo è ovviamente accessibile da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet, in linea con le tendenze del momento. Un servizio di ultima generazione che sfrutta le tecnologie multimediali per velocizzare e automatizzare operazioni anche complesse semplificando la vita del consumatore.