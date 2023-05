7 modi per investire su sé stessi

Migliorare la propria vita, imparare ad affrontare piccole e grandi sfide con maggiore serenità, acquisire skill che danno una marcia in più sul lavoro e consentono di guardare a nuovi orizzonti professionali. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui investire su sé stessi è la scelta giusta. Ma come farlo? Vediamo 7 modi di investire tempo e denaro per rendere migliore la propria condizione e ottenere risultati che hanno sulla vita un impatto elevato e, se considerati in termini economici, spesso migliore di quanto si potrebbe ottenere con un prodotto finanziario (ad esempio un investimento in borsa).

Viaggiare per aprire la mente

Avere una visione del mondo limitata può diventare un impedimento in molti aspetti dalla vita, dallo studio al lavoro, fino alle relazioni umane. Ecco perché viaggiare non dovrebbe essere visto solo come un piacere, ma anche come un investimento in sé stessi.

Partire per un posto lontano, con una cultura differente dalla propria, è il modo migliore per imparare a confrontarsi con usanze diverse, mettendosi alla prova e imparando a guardare il mondo da nuove prospettive. Inoltre, viaggiare è un ottimo modo per tenere in allenamento le capacità di problem solving, dato che in un viaggio c’è sempre qualche piccolo imprevisto da gestire.

Migliorare le competenze linguistiche

Investire nella propria cultura è un altro modo interessante di mettere a frutto tempo e risorse. In particolare, le conoscenze linguistiche sono una skill strategicamente rilevante sia per chi cerca nuove prospettive professionali che per i ragazzi che stanno ancora studiando e desiderano aumentare le possibilità di studiare e lavorare all’estero.

In questo senso naturalmente la lingua più gettonata è l’inglese, che apre a molte possibili destinazioni, ma anche spagnolo e francese sono di indubbia utilità. Quanto ai percorsi che si possono intraprendere per perfezionare le competenze linguistiche, le opzioni più interessanti sono le vacanze studio e i corsi di lingua all’estero. Esperienze di full immersion linguistica che consentono di ottenere risultati importanti in tempi brevi.

Formazione professionale

Aumentare le proprie competenze professionali è una tappa obbligata per crescere nel mondo del lavoro, a prescindere dal contesto in cui si opera. Disporre di maggiori competenze, specie se strategiche per il proprio settore, rende il lavoratore un elemento prezioso per l’intero team, rendendolo quindi molto difficile da sostituire. In altre parole, formarsi professionalmente significa impegnarsi per rendersi il più possibile indispensabileper l’azienda per cui si lavora.

Come fare formazione? La cosa migliore è investire in corsi certificati, che danno un vero e proprio boost al curriculum. Si tratta di percorsi che generalmente hanno un costo, ma esistono anche alcuni enti di formazione che propongono corsi gratuiti.

Benessere psicofisico

Prendersi cura di sé è il primo passo per stare bene. Ritagliarsi ogni giorno dei momenti in cui rilassarsi e fare attività fisica è fondamentale per mantenere il benessere psicofisico. Anche in questo caso stiamo parlando di un investimento sia di denaro che di tempo, che può avere costi anche irrisori, ma consente di evitare situazioni negative per la nostra salute, che possono anche generare spese impreviste.

Pensiamo ad esempio alle complicazioni generate dal mantenere una postura errata alla scrivania e non praticare regolarmente attività fisica. Le conseguenze nel medio e lungo termine vanno dal semplice dolore alla schiena alla necessità di ricorrere ad un percorso di fisioterapia.

Gestire in maniera sana i rapporti

Imparare a gestire i rapporti con gli altri è una sfida che mette in difficoltà molte persone, a tutte le età. In questo senso è sempre consigliabile approfondire la questione con delle letture e, sé necessario, ricorrendo al supporto di un professionista. L’obiettivo ultimo è vivere i rapporti con serenità, allontanando quelle che si rivelano persone tossiche e mantenendo invece le relazioni con chicontribuisce al nostro benessere.

A tal proposito è importante prestare attenzione anche alla scelta dei nuovi amici, cercando di legare con persone stimolanti, che migliorano la nostra autostima.

Creare un secondo reddito

Uno dei modi più redditizi di investire su sé stessi è sfruttare le nostre capacità per creare una nuova fonte di reddito. In questo senso gli scenari sono moltissimi e anche molto diversi tra loro. Si va dalla vendita di prodotti realizzati artigianalmente all’investimento di una somma in attività di social lending con un alto potenziale, fino alla creazione di una band musicale per rendere davvero fruttuosa la passione per la musica.

Migliorare il proprio aspetto

Non c’è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Ecco perché investire sul proprio aspetto è una scelta valida, soprattutto per chi si rapporta quotidianamente ad un alto numero di persone in ambito lavorativo.

Sì, perché nel momento in cui la nostra immagine è associata ad un brand (anche se non il proprio, ma quello dell’azienda per cui si lavora) è fondamentale prestare attenzione all’estetica. Ma è consigliabile presentarsi al meglio anche ad incontri importanti con soggetti interni all’azienda, ad esempio se si intende richiedere una promozione.

Allo stesso modo, curare il proprio aspetto è importante nel momento in cui si è in cerca di lavoro e si affrontano diversi colloqui.