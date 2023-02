A inizio febbraio ha rubato una costosa bicicletta con pedalata assistita introducendosi, nel cuore della notte, in un condominio di Via Monte Nero. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, però, hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente di risalire al responsabile, un 33enne con precedenti di polizia e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G per un arresto in flagranza per furto in abitazione a dicembre 2022.