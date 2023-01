Nasce un nuovo colosso dell’informazione che fonde comunicazione tradizionale e digital

Offrire al mercato una consulenza omnicanale capace di creare maggior valore per le imprese, con un forte focus sui temi inerenti al brand building, alla digital transformation, all’economia circolare ed alla green economy: è questo l’obiettivo della partnership appena conclusa tra Linking Agency (www.linkingagency.it), il gruppo italiano di comunicazione integrata fondato da Giacomo Padellaro (Chairman) e Pierfrancesco Palattella (CEO), e la startup innovativa Sharing Media (www.sharingmediasrl.com). «La rete ci insegna a fare rete. Con questa alleanza vogliamo aumentare le nostre sinergie e portare al mercato una consulenza capace di ispirare il cambiamento di imprese e istituzioni, perché oggi più che mai è indispensabile ripensare l’approccio alla comunicazione mettendo a valore le opportunità offerte dalla digital tranformation e dalla sostenibilità» commenta Viola Lala, CEO e cofondatrice di Sharing Media SRL, nonché direttore responsabile dell’omonimo quotidiano Sharing Media (www.sharing-media.com). L’accordo prevede l’integrazione anche delle attività a marchio EuronetMedia™ (www.euronetmedia.org) —network globale di servizi media integrati di proprietà di Sharing Media SRL che pianifica e realizza Campagne di Comunicazione in 34 Paesi— da parte di Linking Agency per il mercato italiano e viceversa. Con questa operazione, Linking Agency, presieduta da Giacomo Padellaro e specializzata in progetti di engagement e digital marketing, andrà a rafforzare significativamente il proprio posizionamento e la sua capacità tecnologica sul mercato internazionale. «Abbiamo profuso molta energia nella ricerca di un alleato che potesse affiancarci in questo percorso di crescita e siamo felici di averlo trovato in Sharing Media che, come noi, è un’eccellenza italiana e indipendente» dichiara Giacomo Padellaro, Chairman e cofondatore di Linking Agency. «Vogliamo costruire un mondo dove i talenti possano esprimere sé stessi e mettersi a sistema con gli altri e con il mercato. Con Sharing Media abbiamo incontrato un gruppo di talenti che uniti ai nostri potranno offrire a clienti e prospect un processo di comunicazione a 360 gradi, andando ad integrare servizi di Ufficio Stampa tradizionali con i nostri servizi di digital marketing in grado di affrontare il mondo nel suo continuo divenire e vincere le sfide del “new normal”» aggiunge Pierfrancesco Palattella, CEO e cofondatore di Linking Agency. «Nel rapporto con Linking Agency abbiamo messo al primo posto la totale condivisione dei valori etici del nostro lavoro, perché oggi il mondo ha sempre più il suo cardine nella comunicazione e ne dipende: la notizia è un pilastro che richiede una grande assunzione di responsabilità nella sua gestione. Ne siamo coscienti e continueremo a farcene carico» sostiene Alejandro Jantus Lordi de Sobremonte, Direttore Editoriale e cofondatore di Sharing Media, fondatore e Direttore Responsabile del quotidiano AJCOM®, nonché giornalista professionista di lungo corso, per anni nota firma al settimanale PANORAMA ed ai quotidiani IL TEMPOed IL GIORNALE. Le due società, il cui organico complessivo è composto da oltre 200 talenti, si propongono dunque la missione di mettere a sistema la comune esperienza nella consulenza di marketing e comunicazione per le imprese ed enti. Alla data di oggi già sono stati avviati importanti progetti che verranno sviluppati congiuntamente dalle due società, in affiancamento anche a centri di ricerca come l’International Center for Social Research (www.icsr-net.com) che sta collaborando in partnership con le due organizzazioni su una ricerca relativa alla Customer Satisfaction in ambito digital marketing.