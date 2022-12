Cultura dolciaria americana: 5 dolci a stelle e strisce

Quali sono i cinque dolci americani più famosi di sempre? La cultura dolciaria a stelle e strisce è molto variegata. A differenza di quella Europea, ma non solo, quando si parla di dolci americani bisogna pensare a un sapore molto zuccheroso, che punta soprattutto alla presenza di burro, nonché di tantissimi altri grassi di origine animale. Sono ingredienti che vengono usati, invece, sempre meno nella tradizione dolciaria italiana e, in generale, in quella europea. Vediamo insieme quali sono i cinque dolci americani più famosi di tutti i tempi e quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono.

1 – Brownies al cioccolato

Uno dei dolci americani più noti della tradizione dolciaria a stelle a strisce sono i brownies. Parliamo di un dolce dal sapore forte e deciso, realizzato col cioccolato fondente: è tutto da gustare! È assolutamente da non perdere, innanzitutto, per il suo gusto impeccabile ma anche per la semplicità con cui può essere realizzato. Esiste anche in numerose varianti.

2 – Torta di mele o “apple pie”

Un altro esempio è la torta di mele, la cui ricetta originaria è inglese, ma che si è diffusa nel New England dopo la colonizzazione con il nome di apple pie. La torta di mele americana è tutta da gustare e va assaggiata perché ricca di cannella, molto soffice e leggera. L’apple pie americana è un esempio di semplicità dolciaria raro nella cultura americana in fatto di dolci, ma è anche vero che esistono varie alternative alla ricetta originale. Nella versione classica, l’apple pie ha un sapore arricchito dalla presenza di cannella e altre spezie, a seconda della zona in cui viene realizzata la ricetta. Ciò che è certo, è che è un dolce perfetto, soprattutto, per la colazione ma, mette d’accordo grandi e bambini anche all’orario di merenda.

3 – Cupcakes

Altri dolci tipici degli Stati Uniti d’America sono i cupcakes. Parliamo di mini torte molto deliziose soffici da realizzare, in modo comodo e semplice, anche a casa. Si possono realizzare in svariati modi. Infatti, si possono fare cupcakes con coloranti naturali, con frutta di stagione, bianchi o al cioccolato, nonché arricchiti con dei liquori di vario genere. Inoltre, i cupcakes sono famosi anche per le loro decorazioni con crema di burro, panna e pasta di zucchero. Insomma, avete l’imbarazzo della scelta se volete provarli! Non è un caso che questi dolci sono diventati ben presto famosi in tutto il mondo e sono, talvolta, anche la realizzati in modi innovativi da famosi chef a stelle e strisce esperti in pasticceria.

4 – Donuts

Tra i dolci a stile strisce assolutamente da non perdere e che rappresentano un classico nella cultura americana in fatto di pasticceria vi sono i donuts. Sono delle ciambelline colorate molto deliziose e sfiziose che vengono realizzate con l’aiuto della fantasia. Sono diventate famose praticamente in tutto il mondo grazie alla grande passione professata per questo dolce da Homer Simpson nel cartoon cult. Possono essere realizzate al forno o fritte e vengono decorate a piacimento. Sono assolutamente da assaggiare!

5 – Cheesecake

Infine, rientra tra i dolci per eccellenza della tradizione a stelle e strisce anche la cheesecake. La cheesecake è una torta a base di formaggio morbido e fresco impreziosita con dei gusti più particolari come frutta, cioccolato, ma non solo. È molto famosa anche la cheesecake al caramello può essere realizzata facilmente in casa senza necessità di cottura. Vi sono anche delle ricette con delle varianti che invece richiedono la cottura della crema al formaggio. In tutti i casi è assolutamente da provare in ognuna delle sue versioni. Spesso con la crema al formaggio della cheesecake possono anche essere realizzate delle crostate.