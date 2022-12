Insulti e minacce in un ristorante, poi calci e gomitate agli agenti: 50enne arrestata

Ubriaca, ha dato in escandescenza in un ristorante di Parma. E quando il gestore ha chiamato la polizia, la donna ha cercato di avventarsi su di lui. Ha reagito anche agli agenti, che hanno dovuto bloccarla con la forza. Così è stata arrestata una 50enne.

È accaduto ieri. Il gestore del locale ha chiamato il 113 segnalando problemi con una coppia, in particolare la donna, che in evidente stato di ebbrezza e in preda all’ira infastidiva gli altri clienti con urla e gesti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno cercato di farla calmare, chiedendole di uscire dal locale, ma la 50enne li ha offesi; all’improvviso si è avvicinata pericolosamente al gestore del locale.

Gli agenti l’hanno bloccata, lei ha reagito con calci e gomitate; uno dei poliziotti ha riportato lesioni. La donna è stata identificata in questura: si tratta di una 50enne del Marocco. È stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per oltraggio. Al termine del rito direttissimo, per la 50enne è stata predisposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ieri la polizia ha effettuato numerosi servizi di controllo in città, specialmente nelle aree più frequentate, anche con il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio. Sono state controllate 120 persone e 40 automobili.