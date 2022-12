Vazquez: “Contava solo vincere. Dobbiamo farlo anche con la Spal”

Le dichiarazioni dell’attaccante crociato Franco Vazquez, rilasciate al termine della partita Brescia-Parma, valida per la diciassettesima giornata di Serie BKT 2022-23.

“Io sono sempre a disposizione del mister, quest’anno ho giocato in tanti ruoli però vuol dire che sto bene. Non è la prima volta che gioco in mediana, oggi anche come falso nueve e tento di fare il massimo per la squadra e per i compagni”.

“Era importante vincere, contro una squadra che è nella nostra posizione. Era importante per noi, per il gruppo, per il morale e dobbiamo continuare così. Abbiamo cominciato forte, come a Cagliari, poi quando fai gol per primo la partita si apre un po’ e ottieni anche fiducia. Potevamo fare più gol nel primo tempo, siamo stati stretti e compatti, non abbiamo praticamente subito tiri in porta. Era importante, dobbiamo continuare così”.

“Falso nueve? Mi sono trovato bene, sono a disposizione dell’allenatore e darò il massimo sempre per aiutare tutti. Anche a Siviglia ho giocato lì, mi piace come posizione perché sono più vicino alla porta. Quando dobbiamo vincere, la partita la facciamo. Ora dobbiamo cambiare questo. La prossima partita con la Spal è la più importante, contro una squadra difficile, dobbiamo cominciare come oggi. E andare subito forte, all’attacco”.

“La Serie B? E’ un campionato molto difficile, puoi vincere e perdere con tutte. Noi siamo lì, stiamo lavorando e vogliamo continuare a stare lì. Anche se il campionato inizierà a gennaio”.