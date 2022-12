Il Parma più brutto della stagione perde contro il Benevento

Finisce 1-0 per il Benevento dell’ex crociato Fabio Cannavaro, un pezzo indelebile della nostra Storia. La storia della partita di oggi, dice che questa sconfitta brucia, dopo il gol nel primo tempo di Francesco Forte. E non è bastato creare tanto, perché il raccolto, come aveva detto l’allenatore alla vigilia, è stato poco. Il rigore parato da Paleari a Vazquez (fallo di mano di Masciangelo), la doppia respinta sbagliata di Inglese (prima su Paleari e poi sul palo successivo al penalty), i 7 tiri in porta, i 12 calci d’angolo, il forcing finale (con il Benevento in 10 negli ultimi minuti per il rosso diretto a El Kaouakibi) e un possesso palla superiore al 60%. E’ finita 0-1 per gli ospiti.

PARMA-BENEVENTO 0-1

Marcatore: 20′ Forte

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola; Hainaut (85′ Sohm), Osorio, Valenti, Oosterwolde; Bernabé, Juric (46′ Bonny); Man (74′ Estévez), Vazquez, Mihaila (25′ Tutino); Inglese (46′ Benedyczak).

A disposizione: Santurro, Corvi, Balogh, Coulibaly, Circati, Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia

BENEVENTO (4-3-3)

Paleari; Letizia (44′ El Kaouakibi), Glik, Capellini, Masciangelo (85′ Foulon); Improta (57′ Acampora), Schiattarella, Karic; Tello (57′ Koutsoupias), Forte, Farias (84′ Pastina).

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Pape Samba, Viviani, Simy, Abdallah.

Allenatore: Fabio Cannavaro

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Sechi, Barone

Quarto Uomo: Colombo

VAR: Di Martino AVAR: Paganessi

Espulso: El Kaouakibi all’80’

Ammoniti: Valenti, Bonny, Vazquez, Karic, Koutsoupias,

Angoli: 12-0

Recupero: 6′ – 7′