Vale la pena acquistare Huawei Watch GT 3 SE？

Il nuovo Huawei Watch GT 3 SE vanta una durata della batteria eccellente e una gamma molto ampia di funzioni per il fitness. In più ha una durata eccellente della batteria e resiste all’acqua. Tuttavia sembra essere un po’ difficile da impostare e abbinare agli smartphone che non siano Huawei, ma è davvero così? In questo articolo cercheremo di capire quali sono i punti di forza e di debolezza di questo elegante dispositivo e di rispondere alla domanda: il Huawei Watch GT 3 SE vale la pena comprarlo?

Design e display

Lo smartwatch Huawei Watch GT 3 SE si presenta con un design classico, sobrio e molto leggero. Ha un display AMOLED circolare, numerato all’esterno, da 1,43 pollici, che risulta abbastanza luminoso e con una buona sensibilità al tocco. Potete personalizzare il quadrante e scegliere, al momento dell’acquisto, uno dei tanti modelli di cinturini a disposizione. Ciò che porterete al polso sarà un dispositivo esteticamente elegante e tecnologicamente avanzato, ideale sia per la quotidianità, sia per le attività sportive.

Prestazioni

Huawei Watch GT 3 SE mette a tua disposizione oltre 100 profili sportivi e diverse funzioni per monitorare i tuoi dati e tenerti in forma. C’è il piano dedicato al running, il piano di dieta e di allenamento e perfino degli workout che puoi seguire per raggiungere i tuoi obiettivi. Fornisce statistiche approfondite e dati sull’intensità degli allenamenti. C’è anche la modalità nuoto e immersione. Può resistere all’acqua fino a 50 metri. Tutte queste funzioni sono utilizzabili sull’App Huawei Health che è il punto nevralgico su cui verte la compatibilità.

Altoparlante

L’altoparlante è una funzione utilissima, che ti permette di tenere l’attenzione concentrata su quello che stai facendo, senza distrarti per guardare lo smartwatch o il tuo cellulare. Puoi usarla per le telefonate, ma anche per ascoltare gli obiettivi che raggiungi, come i chilometri che percorri se corri o vai in bicicletta.

Sensori

Per quanto riguarda i sensori, Huawei watch gt 3 se dispone di un sensore ottico della frequenza cardiaca per il normale rilevamento della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue. È presente il monitoraggio del sonno, utile per capire quanto tempo dormi a notte e come puoi fare per riposare di più. Ha il GPS, che vi sarà utile nei viaggi o per gli sport a lunga percorrenza.

Batteria

I dispositivi indossabili Huawei sono tra i migliori per quanto riguarda la durata della batteria e questo vale anche per il Huawei Watch GT 3 SE che promette fino a 7 giorni di durata al massimo delle prestazioni e 14 giorni se usato in modalità base. Per quanto riguarda la ricarica è compatibile con Qi e con un’ampia varietà di caricabatterie wireless. Si può anche utilizzare la funzione di ricarica wireless inversa presente in molti telefoni Huawei.

Compatibilità

Il problema dei dispositivi Huawei è sempre lo stesso: quello della compatibilità. Negli ultimi due anni le sanzioni commerciali degli Stati Uniti hanno causato vari problema non solo all’azienda, ma anche ai suoi clienti affezionati. Lo smartwatch Watch GT 3 SE ha bisogno di essere associato a un dispositivo compatibile al 100% per dare il meglio, cioè a uno smartphone Android di marca Huawei. Questo significa che se hai un Samsung non puoi acquistarlo? Assolutamente no! Dovrai solo perdere un po’ di tempo in fase di configurazione per scaricare e impostare l’App Huawei Health, che è disponibile per Android e iOS.

Dunque conviene acquistare Huawei Watch GT 3 SE?

L’Huawei Watch GT 3 SE è uno smartwatch perfetto se cerchi un orologio sportivo con tanti profili e funzioni per gli allenamenti e in grado di durare per giorni. Sarà grandioso se hai uno smartphone Huawei e funzionerà bene se scarichi la App Huawei Health su un dispositivo Android. Se hai un iPhone, invece, proprio per le specificità del sistema che funziona bene con altri dispositivi Apple, non te lo consiglierei al 100%, sebbene il watch gt 3 se resterebbe comunque una buona scelta.