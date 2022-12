Anziano si sente male sotto la pioggia: 80enne salvato dai carabinieri

iCon molta difficoltà, rassicurato e aiutato, riusciva a riferire di essere cardiopatico e di essere caduto a seguito di un malore mentre stava per salire sull’autovettura senza più riuscire ad alzarsi nè a chiedere aiuto. iCon molta difficoltà, rassicurato e aiutato, riusciva a

Nell’attesa dell’’intervento del 118 i militari hanno sistemato l’anziano in una posizione che lo aiutasse a respirare meglio, coprendolo per proteggerlo dalla pioggia battente e provvedevano a spostare l’autovettura della vittima, al fine di facilitare l’operato dei sanitari.

Poco dopo infatti è giunta sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Noceto che, dopo le prime cure, ha trasportato l’anziano presso l’Ospedale Vaio dove, anche grazie all’intervento della pattuglia, giungeva in codice arancione ma non in pericolo di vita, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.