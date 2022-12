Il Parma si ritrova: a Cagliari finisce 1-1

All’Unipol Domus finisce 1-1. La sblocca Camara a fine primo tempo per i Crociati, la rimonta Pavoletti a inizio ripresa. Una partita molto combattuta e con tante occasioni. Nei primi 45 minuti è Radunovic a negare più volte il gol ai nostri (in particolare dopo una grande serpentina di Vazquez che conclude centralmente), oltre che alcune chance (come la rovesciata di Inglese) finite fuori di poco. Nel secondo tempo il Cagliari alza il ritmo, ma nel finale Bonny ha una grande occasione che il portiere rossoblù respinge con i pugni.

CAGLIARI-PARMA 1-1

Marcatori: 44′ Camara, 54′ Pavoletti

CAGLIARI (4-3-1-2)

Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Obert, Barreca; Nàndez (80′ Luvumbo), Viola (65′ Deiola), Makoumbou; Kourfalidis (92′ Lella); Lapadula, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Altare, Carboni, Dossena, Goldaniga, Zappa, Falco, Millico, Pereiro.

Allenatore: Fabio Liverani

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Oosterwolde; Vazquez, Juric (72′ Estévez); Camara (72′ Benedyczak), Bernabé (80′ Bonny), Man (65′ Mihaila); Inglese (80′ Tutino).

A disposizione: Santurro, Corvi, Hainaut, Coulibaly, Valenti, Circati, Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti: Liberti, Imperiale

Quarto Uomo: Abisso

VAR: Abbattista AVAR: Rossi

Ammoniti: Chichizola, Pavoletti, Nàndez, Juric, Osorio

Angoli: 5-7

Recupero: 3′ – 3′