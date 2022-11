Tremendo schianto tra tir in A1 a Fidenza: tre feriti, uno è gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì inA1, all’altezza di Fontanellato, al chilometro 98.

Due tir si sono scontrati con grande violenza intorno alle 4 del mattino: tre persone sono rimaste ferite, uno dei passeggeri dei mezzi pesanti è rimasto incastrato nelle lamiere e, dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco, è stato trasportato all’Ospedale Maggiore in condizioni disperate.

Poco dopo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Le altre due persone hanno riportato ferite di media gravità.

Sul posto il 118 con ambulanze e automedica, due squadre di vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi.

Secondo le prime informazioni uno dei mezzi pesanti, fermo in corsia di emergenza, sarebbe stato centrato – all’altezza della cabina – da un secondo camion, che stava transitando proprio in quel momento.

Tre persone sono rimaste coinvolte: il ferito più grave, incastrato nelle lamiere, sarebbe il passeggero del camion che ha tamponato.

In conseguenza dell’incidente si sono formati dieci chilometri di coda in A1 tra Parma e Fidenza. Traffico in tilt anche lungo la via Emilia.

DAL SITO DI AUTOSTRADE:

Ore 10 – Alle ore 10 circa sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con l’A15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano, è stato risolto un incidente avvenuto alle ore 04:00 circa, all’altezza del km 98. Nell’incidente, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Nel tratto tra Parma e Fidenza il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in direzione di Milano. Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di uscire alla stazione di Parma, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Fidenza. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano.

Ore 9.22 – Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Milano tra Parma e Fidenza , si registrano 8 km di coda, con tendenza all’aumento, a causa di un tamponamento tra due camion avvenuto al km 98. Al momento il traffico defluisce su 2 corsie. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Agli utenti diretti verso Milano consigliamo di uscire alla stazione di Parma e attraverso la viabilità ordinaria rientrare alla stazione di Fidenza. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Torino-Trieste in direzione Milano.

Ore 6.19 – Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Milano tra Parma e Fidenza, il traffico non è più bloccato, restano 5 km di coda a causa di un tamponamento tra due camion avvenuto al km 98. Al momento il traffico defluisce in corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Agli utenti diretti verso Milano consigliamo di uscire alla stazione di Parma e attraverso la viabilità ordinaria rientrare alla stazione di Fidenza. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Torino-Trieste in direzione Milano.

Ore 6.16 – Coda di 5 km tra Parma e Fidenza per incidente Entrata consigliata verso Milano: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma.