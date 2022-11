Lite familiare diventa spedizione punitiva: denunciati 5 moldavi

Identificati tutti i protagonisti della rissa, raccolti i referti medici, le testimonianze e visionate le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, privati e comunali, i Carabinieri di Colorno hanno denunciato a piede libero alla Procura di Parma cinque giovani tra i 20 ed i 30 anni, residenti in Toscana e in Trentino Alto Adige, per concorso in lesioni personali e in violazione di domicilio.