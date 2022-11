Rubano il pavimento in terracotta di un casolare:

Sorpresi a sottrarre pianelle di terracotta da un casolare abbandonato di proprietà di un’azienda agricola con un piede di porco. E’ successo ieri mattina, a Noceto in Via Emilia, quando nel corso del servizio perlustrativo i Carabinieri della Stazione di Noceto e gli agenti della Polizia Locale hanno controllato il casolare in quanto all’esterno era presente un mezzo.

Entrati per ispezionarlo hanno sorpreso un 22enne tunisino ed un 29 moldavo entrambi in Italia senza fissa dimora impegnati a staccare dal pavimento le pianelle di terracotta. L’attività doveva essere avviata da diverse ore in quanto sono state conteggiate 1000 mattonelle, per un valore di circa 1500 euro, accatastate pronte per essere portate via. Tutto il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari. I due, sono stati denunciati per tentato furto, danneggiamento ed invasione di terreni ed edifici.