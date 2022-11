Ruba 700 euro di merce e fugge: arrestato 45enne pregiudicato

Non ha fatto in tempo a scappare il rapinatore che ha creato scompiglio in un supermercato di Via Emilia Est, è stato arrestato dai militari della Compagnia Carabinieri di Parma ed accusato di rapina impropria.

I militari della sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un 45enne in flagranza di reato, con numerosi altri precedenti, ritenuto responsabile di aver perpetrato una rapina all’interno di un supermercato nel capoluogo.

L’uomo, che già in diverse occasioni aveva tentato dei furti all’interno del negozio, avrebbe sottratto diversa merce, per un valore di oltre 700 euro, scappando dall’uscita d’emergenza, in strada, con il carrello. Sorpreso dalla vigilanza che, aveva già richiesto l’intervento di una pattuglia, una volta raggiunto aggrediva il vigilantes e fuggiva.

Mentre proseguiva la fuga a piedi veniva intercettato dalla pattuglia, arrivata in pochi minuti che lo bloccava. Condotto in caserma è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La merce restituita.