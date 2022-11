Le professioni del web più sognate dagli italiani

Quali sono le professioni della rete più sognate dagli italiani? Un tema che va a scontrarsi decisamente con quelle che sono le nuove tendenze della rete e l’emergere delle cosiddette figure professionali digitali. Le professioni del web, ovvero quelle che sono nate a seguito della rivoluzione digitale, alle quali si possono accostare, perché no, anche quelle da sempre esistite ma che con l’avvento di internet si sono spostate online.

Sarebbe quasi superfluo evidenziare come, ad oggi, l’intero universo di queste professioni sia esploso grazie alla proliferazione che la tecnologia multimediale ha registrato: una rivoluzione che riguarda ormai quasi la totalità della popolazione, con esclusione di una minima fascia. Quali sono le figure più ricercate?

Le figure di professionisti web più ambite

Ce ne è per tutti i gusti, dall’analisi dati all’economia passando per sanità, comunicazione, gestione ed altro: ci sono figure specifiche della rete, come nel caso dei social media manager, noti e ambitissimi soprattutto se in grado di portare un valore reale, o dei community manager, per i quali vale lo stesso discorso.

Ci sono poi gli sviluppatori di app, così come di siti e portali, gli application developer, i security manager, gli esperti di digital marketing che è diventata una disciplina fondamentale visto che il business si sta spostando sempre più in rete.

In sostanza tante figure professionali anche concrete, che offrono opportunità di costruirsi un guadagno legato ad un lavoro stabile; un qualcosa di più sicuro rispetto alle molte ambizioni, spesso aleatorie, che trovano terreno fertile in rete. In molti inseguono songi di gloria auspicando di diventare blogger e influencer top, magari sulla scia delle varie Chiara Ferragni e compagnia varia.

I sogni di gloria della rete

Più o meno sulla stessa frequenza d’onda ci sono poi i tanti che ambiscono a diventare trader in rete, quindi operatori nel mondo della finanza sperando di sopravvivere investendo da casa, davanti ad un pc, e generando con queste operazioni milioni di euro. Sono molti i corsi di trading online e forex presenti online; anche qui è un modello che sta prendendo piede ma che, come ovvio, si basa quasi esclusivamente su suggestioni legate a pochissimi utenti che riescono nell’impresa.

Il mondo della rete sembra quindi essere oggi un terreno di grandi opportuna equamente divise tra reali e virtuali, nel senso di aleatorie; la differenza è legata all’abilità di saper scegliere e differenziare quello che può rappresentare un’opportunità reale da ciò che, invece, rischia di essere quantomeno inconsistente, se non del tutto una truffa.