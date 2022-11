Maxi frode informatica da 1 milione 300 mila euro ai danni di un’azienda di Parma

La vicenda evidenzia come, in questi casi, sia determinante rivolgersi immediatamente alla Polizia Postale e, preventivamente, svolgere le attività in rete anche avendo cura di: utilizzare software antivirus sempre aggiornati;

incrementare la sicurezza delle password che dovrebbero avere una lunghezza minima 10 caratteri, alfanumerici, maiuscoli e minuscoli nonché caratteri speciali con modifica periodica (per esempio ogni 6 mesi); prestare attenzione alle email ricevute: molte email fraudolente possono assomigliare a quelle originali oppure presentare evidenti errori nella lingua italiana o ancora utilizzare un linguaggio arcaico o scolastico, in quanto spesso tradotte da sistemi online;

Considerare che gli Istituti di Credito non inviano mai email contenenti link o allegati; Non aprire mai allegati dei quali non si sia assolutamente certi della provenienza.