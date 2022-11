Tragedia della strada ieri sera a Parola di Fontanellato. In via Emilia Nazionale un’auto finita contro un albero: ha perso la vita un 26enne. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica.

Traffico bloccato per alcune ore, durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Nel tratto di strada in cui è avvenuto lo schianto, fra Sanguinaro e Parola, in passato sono avvenuti altri incidenti, anche gravi.