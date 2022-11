Ladri in fuga dopo il furto in casa aggrediscono un vicino: bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento a piedi

Ladri in fuga dopo il furto in casa aggrediscono un vicino: bloccati...

Sono entrati in un appartamento in largo Luchino Visconti, hanno rubato alcuni oggetti in oro e una mini telecamera ma sono stati “traditi” dall’allarme anti intrusione.

Così il proprietario di casa ha allertato i vicini e i Carabinieri.

Due giovani di origine georgiana, 28 e 29 anni, senza fissa dimora, pregiudicati, sono stati arrestati nella serata di giovedì con l’accusa di rapina aggravata.

Mentre scappavano i due uomini hanno anche aggredito un vicino di casa che tentava di fermarli.

Ospiti di un hotel del centro, nella loro stanza i militari hanno trovato denaro, una borda da donna di valore e un Apple Watch, probabili proventi di furto.