Camara: “Contento per il gol, lo dedico alla mia famiglia”

Le dichiarazioni del centrocampista crociato Drissa Camara, rilasciate al termine della partita Parma-Cittadella, valida per la tredicesima giornata di Serie BKT 2022-23.

PRIMO GOL IN SERIE B, UNA DEDICA PER LA FAMIGLIA DA “RAGAZZO PARMIGIANO”

“Sono contento di aver segnato questo gol. Ho voglia di dedicare questa rete alla mia famiglia che è in Costa d’Avorio e che mi sta aiutando sempre. Questo gol è per loro. Sono arrivato qui nel 2015, per me è un onore giocare e segnare con la maglia del Parma. Mi hanno aiutato tanto, lo staff e i compagni. Quindi per me è un onore essere considerato un ragazzo parmigiano. E’ un onore per me e ho voglia di continuare su questa strada“.



CONCENTRAZIONE E LAVORO, COSI’ SONO CAMBIATO

“Sono al servizio del mister, dove mi mette va bene e penso a lavorare. In squadra siamo in tanti e dobbiamo aiutarci tutti. Il mister mi chiede di essere sempre concentrato e lavorare bene. Quest’anno mi sento bene fisicamente e mi sento a mio agio con i compagni, mi stanno aiutando molto. E questo mi fa piacere. L’obiettivo personale è lavorare bene e fare più partite possibili, per i problemi che ho avuto negli ultimi due anni ho giocato poco o nulla. L’anno scorso solo due partite, adesso sto bene fisicamente e su quello lavoro molto. E questo mi dà gioia. Il mister mi chiede di attaccare la porta, ho avuto un cambio di mentalità”.