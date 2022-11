Sfreccia in autostrada con l’auto rubata, inseguimento a folle velocità: 21enne bloccato e denunciato

Sfreccia in autostrada con l’auto rubata, inseguimento a folle velocità: 21enne bloccato...

Un 21enne pugliese sorpreso alla guida di un mezzo rubato è stato denunciato dai carabinieri di Fontanellato per ricettazione.

Nella tarda mattina di ieri le pattuglie della Compagnia di Fidenza, impegnate nel controllo del territorio, sono state allertate dalla centrale operativa: dopo un folle inseguimento in autostrada, un’auto è uscita al casello di Fidenza, dileguandosi. E’ scattato subito l’allarme, con posti di controllo sulle principali vie di comunicazione. Nel tentativo di allontanarsi, percorrendo strade secondarie, l’auto è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza nella zona di Fontanellato.

I carabinieri di Fontanellato hanno individuato il veicolo, parcheggiato ancora con il motore caldo, ma del conducente non c’era traccia. Dagli approfondimenti è emerso che il veicolo è stato rubato il 9 novembre in provincia di Milano. Intanto i militari, controllando le immagini delle telecamere di sicurezza della strada, hanno individuato il giovane alla guida, poi fermato in un bar mentre aspettava che la situazione si calmasse.

Inizialmente ha negato le accuse ma durante la perquisizione sono state trovate le chiavi della macchina. Portato in caserma, il 21enne è stato denunciato per ricettazione, mentre l’auto è stata restituita alla proprietaria.