Estevez: “Ci è mancata la cattiveria per fare gol. Testa alla prossima”

PIU’ CATTIVERIA SOTTO PORTA

“Non abbiamo potuto portare la vittoria a casa, oggi dobbiamo pensare già alla prossima partita. Nel primo tempo siamo arrivati tante volte in area, dobbiamo essere più cattivi per fare gol. Dobbiamo continuare a lavorare, ora abbiamo una partita importante davanti alla nostra gente”.

CONTINUARE A LAVORARE PER I 3 PUNTI

“Nel secondo tempo abbiamo avuto più la palla, siamo arrivati tante volte vicini alla porta. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a calciare in porta. La squadra non è stanca, non credo questo. Il gol del Palermo? Abbiamo sbagliato, difensivamente abbiamo fatto una buona gara. Loro hanno fatto due tiri in porta e un gol. Lavoriamo per tornare subito alla vittoria“.