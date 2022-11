Sotto il diluvio del Barbera decide Marconi: Parma sconfitto

Decide una rete di Marconi nel secondo tempo la sfida contro il Palermo. Nel momento in cui al “Renzo Barbera” era cominciato a piovere fortissimo, il colpo di testa del difensore rosanero ha colpito e ha regalato i tre punti ai padroni di casa. Nel primo tempo, con 3 tiri in 8 minuti, i Crociati erano partiti bene e avevano tenuto il pallino del gioco per l’intero match (come dimostrano i 12 calcio d’angolo a 5). Nella ripresa, nonostante il pressing e la voglia di cercare il gol, il Palermo nell’unica chance avuta, non ha sbagliato. Zagaritis, al 93′ dopo un’azione d’angolo, si ritrova a tu per tu con Pigliacelli ma calcia altissimo.

PALERMO-PARMA 1-0

Marcatore: 58′ Marconi

PALERMO (4-3-3)

Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente (75′ Bettella), Brunori (87′ Soleri), Di Mariano (75′ Vido).

A disposizione: Massolo, Accardi, Crivello, Floriano, Stulac, Damiani, Buttaro, Saric, Lancini.

Allenatore: Eugenio Corini

PARMA (4-4-2)

Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Sohm (62′ Benedyczak), Estévez, Vazquez, Juric (62′ Camara); Bonny (74′ Zagaritis), Tutino (62′ Sits).

A disposizione: Santurro, Borriello, Balogh, Hainaut, Circati, Buayi-Kiala.

Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Maggioni di Lecco

Assistenti: Zingarelli, De Meo

Quarto Uomo: Maggio

VAR: Massimi AVAR: Marcenaro

Ammoniti: Sohm, Nedelcearu, Oosterwolde

Angoli: 5-12

Recupero: 1′ – 5′