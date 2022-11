Ubriachi alla guida, droghe e armi non registrate: denunce e segnalazioni dei carabinieri di Salsomaggiore

Ubriachi alla guida, droghe e armi non registrate: denunce e segnalazioni dei...

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, coordinati dal Comando Provinciale di Parma, hanno effettuato una costante e mirata attività, intensificando i controlli preventivi, in particolare lungo le arterie stradali e presidiando i principali luoghi di aggregazione con l’impiego di militari in uniforme e in borghese.

Nel corso del servizio sono state controllate oltre 75 persone, 61 mezzi e diversi locali pubblici. Quattro persone, tutte maggiorenni tra i 18 e i 22 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di piccole quantità di droghe leggere. Tre di queste, controllate presso alcuni parchi di Salso, trovati con pochi grammi di erba, mentre un quarto giovane, controllato presso la Stazione FS, aveva con sè circa 4 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato.

Nel territorio del Comune di Pellegrino Parmense invece, militari di quella Stazione hanno ritirato la patente ad un automobilista che guidava avendo superato il tasso alcolico consentito. Stessa sorte per un altro automobilista controllato nei pressi della cittadina salsese da un equipaggio della Radiomobile.

Infine i militari della Stazione di Salsomaggiore, durante i periodici e costanti controlli nella delicata materia della detenzione di armi da fuoco, hanno denunciato un 65enne che aveva omesso di denunciare il trasferimento di una pistola semiautomatica ed inoltre trovato in possesso di diversi colpi non dichiarati. I militari procedevano inoltre a sequestrare le armi in suo possesso.