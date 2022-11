Bolletta Gpl da 1.100 euro: pensionato parmigiano potrà pagare a rate

Un pensionato parmigiano, con la pensione minima, aveva ricevuto una bolletta da 1.100 euro per i consumi di Gpl. Con l’aiuto di Confconsumatori, è riuscito ad avere uno “sconto” di 400 euro e potrà pagare a rate, anche se la vendita di Gpl non è sottoposta alla disciplina di Arera. Lo ha reso noto l’associazione.

LA VICENDA. L’uomo si era rivolto allo sportello di Confconsumatori Parma con alcune fatture emesse da Autogas spa, relative ai consumi del periodo dicembre 2021-aprile 2022, per un importo totale di circa 1100 euro. Dal 20 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022 si era inoltre verificata una perdita di gas non imputabile al consumatore, che aveva prontamente allertato i vigili del fuoco per evitare ogni possibile conseguenza.

L’avvocatessa Mara Menatti, richiamando la perdita di gas, ha contestato gli importi e ottenuto uno storno di circa 400 euro. Autogas, per tutta risposta, ha richiesto il pagamento immediato e in un’unica soluzione dei circa 700 euro rimanenti. In caso di mancato pagamento, la società minacciava il distacco dell’utenza, seguito dall’addebito dell’eventuale operazione di riapertura.

Il consumatore versava in forte disagio economico (percepiva una pensione di appena 400 euro), aveva la volontà di onorare il proprio debito ma chiedeva di potere usufruire di una rateizzazione dell’importo e con scadenze adeguate.

Di fronte alla risposta negativa di Autogas, l’avvocato Menatti, ha ribadito la propria richiesta ai sensi della legge al fine di garantire una rateizzazione ragionevole anche se la società Autogas non è sottoposta alla disciplina di Arera.

Ricordiamo che Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ha stabilito per le bollette di luce e gas emesse da gennaio ad aprile 2022 – periodo poi prorogato – la rateizzazione per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi. L’intervento del Governo si rivolge a venditori, sia dei servizi di tutela, sia del mercato libero, soggetti all’autorità Arera, diversamente dalla società Autogas in oggetto, ma le circostanze fattuali sono identiche.