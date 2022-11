La sberla del Covid – 4 morti, oltre 300 nuovi contagi

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 32.628 (-684). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 31.394 (-736), il 96,2% del totale dei casi attivi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 2.692 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.913.556.

Purtroppo, si registrano 17 decessi, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi.

4 in provincia di Parma (due donne di 92 e 97 anni e due uomini di 80 e 86 anni);

1 a Modena (una donna di 84 anni);

2 in provincia di Bologna (una donna di 95 e un uomo di 97 anni);

7 a Ferrara (quattro donne rispettivamente di 79, 84, 85 e 87 anni e tre uomini di 79, 82 e 84 anni);

1 in provincia di Ravenna (un uomo di 90 anni);

2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 95 anni e un uomo di 72 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Rimini, entrambi residenti nel cesenate).

Nessun decesso in provincia di Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 18.274.