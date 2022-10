Al Parma basta Delprato: Como battuto

Torna a sorridere il Parma, dopo il ko di Bolzano: al Tardini i crociati superano il Como grazie alla rete siglata in chiusura di primo tempo da Enrico Delprato e si prendono 3 punti preziosissimi considerate anche le assenze della vigilia nella squadra ducale.

Il tabellino:

PARMA-COMO 1-0

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Zagaritis (dal 62′ Bonny); Sohm (dall’80’ Sits), Estevez; Hainaut (dal 46′ Balogh), Vazquez, Tutino (dall’80’ Circati); Benedyczak (dal 46′ Juric).

A disposizione: Maliszewski, Borriello, Buayi-Kiala.

Allenatore: Fabio Pecchia.

COMO (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Scaglia, Solini, Ionnaou; Bellemo, Baselli (dal 72′ Celeghin), Arrigoni (dal 64′ Iovine); Blanco (dal 72′ Parigini); Cerri (dall’81’ Gabrielloni), Cutrone (dal 64′ Mancuso).

A disposizione: Bolchini, Zanotti, Binks, Cagnano, Fabregas, Delli Carri, Ambrosino.

Allenatore: Moreno Longo (in panchina Dario Migliaccio).

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

Ammoniti: Scaglia (C), Bellemo (C), Hainaut (P), Juric (P), Balogh (P), Pecchia (P, non dal campo).

Marcatori: 39′ Delprato.