Studi in psicologia: tutti i rami

La figura dello Psicologo ha assunto negli ultimi anni, anche per effetto della pandemia da Coronavirus, un importanza sempre maggiore. Per anni questa categoria professionale ha subito numerose discriminazioni, influenzate anche da un retaggio culturale arcaico. Oggi, invece, lo Psicologo è diventato una parte fondamentale nella vita di molte persone, un supporto necessario per superare ansie e timori. Si pensi al disagio mentale generato proprio dalla pandemia e dall’isolamento domestico forzato. Le statistiche dicono che la richiesta di aiuto medico è drasticamente aumentata. È stato introdotto uno specifico bonus psicologo destinato agli italiani di ogni età che hanno sofferto durante il periodo. Ma come ci si forma per diventare psicologo?

Dalla laurea in psicologia alla formazione post laurea

Per svolgere questa professione è condizione necessaria ma non sufficiente, il conseguimento di una laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51). Tuttavia questo non basta. È fondamentale che il neo-dottore svolga un tirocinio post-laurea della durata di 12 mesi, i quali devono essere necessariamente continuativi. Solo giunti al termine di questo periodo di formazione sarà possibile accedere all’Esame di Stato che gli permetterà di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo diventando così “abilitati all’esercizio della professione di Psicologo”. Solo all’atto dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi presso il relativo Ordine Regionale effettivamente verrà acquisito il titolo di Psicologo.

Che sia una laurea magistrale o un percorso di formazione post laurea afferente a questo settore, lo studente potrà optare per corsi istituiti presso università tradizionali o corsi di laurea online erogati da università telematichemediante una metodologia e-learning. Si tratta di un approccio didattico che consente agli studenti di poter seguire le lezioni mediante una piattaforma accessibile dagli studenti 24 ore su 24, come quelli offerti dall’Università Niccolò Cusano, una delle più note tra le undici accreditate dal sistema universitario italiano.

Tutti i rami delle specializzazioni in psicologia

Tra le numerose specializzazioni in Psicologia gli ambiti più ricercati sono quelli afferenti alla psicologia dello sport. In questo settore lo specialista affronta gli aspetti psicologici, sociali, pedagogici e psico fisiologici che riguardano gli sportivi e il mondo dello sport in generale. Psicologia clinica e della salute ha un approccio esclusivamente diagnostico. Una parte di questa branca si occupa di Sessuologia. In quest’ultimo caso lo specialista sarà chiamato a risolvere i problemi sessuali del singolo o della coppia. Altro ambito afferente alla psicologia clinica è la Psicologia familiare e di coppia.

La Psicologia forense è quella branca che interviene in ambito processuale per procedere a valutazioni e perizie giudiziarie. In questo caso lo Psicologo sarà chiamato a operare quale Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Pubblico Ministero, perito del giudice in ambito civile e penale o Consulente Tecnico di Parte (CTP) degli avvocati.

Tra le numerose specializzazioni, uno dei settori che sta attirando l’attenzione di molti Psicologi riguarda il settore scolastico. Come tanti ambiti, anche questo si ritiene essere particolarmente delicato a fronte dell’età e del contesto di riferimento. Per questa ragione le materie di un master in psicologia scolastica sono diversificate e toccano diverse aree riguardanti la vita dell’alunno, la famiglia, la scuola (in termini di approccio all’apprendimento), il bullismo e cyberbullismo ecc.

Da qualche anno, in conseguenza della rivoluzione digitale che ha investito il mondo del lavoro e dunque delle aziende, accanto alle figure tradizionali della Psicologia, sono sorte altre specializzazioni. Si tratta di professionisti chiamati ad occuparsi del benessere psicofisico dei lavoratori in questo caso si ricoprirà il ruolo di Responsabile HR (Human resources). La presenza degli Psicologi diventa fondamentale anche nel settore del marketing e della comunicazione al fine di analizzare le più efficaci strategie nell’ambito delle campagne pubblicitarie individuando il target di riferimento a cui il prodotto è indirizzato.