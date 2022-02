Soluzioni per l’insonorizzazione: dai trattamenti alle barriere

Alzi la mano chi non si è mai lamentato del rumore. Non solo nella sfera privata, ma anche e soprattutto nei contesti aziendali e lavorativi. Il benessere acustico è essenziale per creare luoghi di lavoro ottimali, ecco perché non deve essere mai sottovalutato. In questo campo ormai la tecnologia ha fatto grandi passi da gigante, e oggi esistono diverse soluzioni per l’insonorizzazione, dalle barriere antirumore ai trattamenti fonoassorbenti. In Italia una delle aziende più competitive è Alfakel, con sede in provincia di Reggio Emilia ma che opera in tutta la penisola.

Fondata nel 1999, l’azienda opera fornendo servizi e prodotti di altissima qualità conformi alle normative vigenti, sempre più dettagliate e stringenti. Tra i principali prodotti a disposizione della clientela nel campo dell’insonorizzazione industriale troviamo:

barriere anti-rumore;

cabine insonorizzate;

porte e portoni fono-isolanti;

schermi acustici.

silenziatori industriali

griglie acustiche

Punto di forza di Alfakel (https://www.alfakel.it/ ) è la grande competenza nella fase di progettazione, che si applica nell’offerta di servizi puntuali e attenti, come trattamenti fonoassorbenti e consulenze di ingegneria acustica. I tecnici dell’azienda, come da normativa, devono essere legalmente riconosciuti e operare attraverso strumentazione e software costantemente aggiornati. Di fondamentale importanza nelle fasi di progettazione e realizzazione è anche il rispetto delle norme vigenti in materia di insonorizzazione e benessere uditivo.

I trattamenti fonoassorbenti, preceduti da un’attenta fase di analisi, consentono di eliminare riverberi nelle stanze e di creare locali in cui si possa raggiungere il cosiddetto “comfort acustico”. Non solo: tutti i prodotti utilizzati da Alfakel sono realizzati in materiali antispolvero, antimuffa, e anallergici.

Perché la fase di analisi è così importante? Essenzialmente perché ogni locale è unico e diverso dagli altri e richiede quindi determinati accorgimenti per creare una valida insonorizzazione. Occorre considerare non solo le dimensioni delle stanze, ma anche la disposizione di porte e finestre, la gestione della luce e del riscaldamento. Alfakel collabora con enti, progettisti, studi di consulenza e responsabili della sicurezza: tra i più apprezzati servizi la valutazione di impatto ambientale, piani di risanamento acustico e la progettazione di camere di misura acustiche.