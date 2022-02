Come scaldare terrazzi e verande in inverno

Per chi dispone di un terrazzo o di una veranda spaziosa, è fondamentale trovare la soluzione giusta per riscaldare l’ambiente, in modo da rendere gli spazi outdoor vivibili e confortevoli anche in inverno. Ci sono diversi modi per sfruttare terrazzi e verande in inverno, grazie all’aiuto di sistemi di riscaldamento sempre più all’avanguardia che consentono di diffondere un calore intenso in modo rapido e sicuro.

Come scegliere il sistema di riscaldamento

Per terrazzi e verande si utilizza il più delle volte un sistema di riscaldamento a irraggiamento, che può essere orientato verso i soggetti all’interno dell’ambiente anche lasciando fredda l’aria intorno. Questo perché spesso le verande, avendo grandi superfici vetrate, disperdono il calore molto velocemente e sarebbe poco conveniente (e anche poco saggio a livello ecologico) riscaldare tutto il volume dell’aria e mantenere una temperatura simile a quella della casa. I sistemi a irraggiamento sono quindi i più indicati date queste condizioni di dispersione termica, mentre se si vuole creare una veranda che sia a tutti gli effetti una stanza in più, si può pensare di installare altri sistemi di riscaldamento, come vedremo più avanti. Per scegliere la soluzione adatta al proprio spazio outdoor, dunque, bisogna considerare le caratteristiche dei diversi sistemi di riscaldamento per verande e valutare la funzionalità d’uso che si desidera.

Riscaldare con bracieri e caminetti

I caminetti e i bracieri sono due soluzioni di riscaldamento amatissime per il loro effetto scenografico. Protagonisti di molti soggiorni, possono essere collocati anche in un terrazzo o in una veranda per rendere questi spazi accoglienti anche in inverno. Si distinguono due tipi principali:

camino a legna , un must dell’arredamento per chi vuole creare un’atmosfera raffinata e suggestiva. C’è da dire che questo sistema può essere impegnativo, perché richiede l’installazione della canna fumaria e necessita una manutenzione regolare;

, un must dell’arredamento per chi vuole creare un’atmosfera raffinata e suggestiva. C’è da dire che questo sistema può essere impegnativo, perché richiede l’installazione della canna fumaria e necessita una manutenzione regolare; camino a bioetanolo, dal design più moderno ma sempre molto affascinante. In questo caso non c’è bisogno di installare una canna fumaria, ma proprio per questo bisogna prestare attenzione al bruciatore perché senza la dovuta cautela si rischia di rendere l’aria tossica.

Per chi non vuole rinunciare all’effetto scenografico dei caminetti, il sistema di riscaldamento a bioetanolo può essere la soluzione a qualsiasi problema. Il bioetanolo brucia senza lasciare residui ed è per questo che la canna fumaria non è necessaria; inoltre, bruciando compensa la perdita di ossigeno nella stanza e il camino svolge così anche la funzione di umidificatore. Insomma, le soluzioni in bioetanolo permettono di godere della fiamma a vista, riducendo il problema del fumo e della cenere.

Riscaldare con stufe: gas, legna, pellet e pannelli radianti

La stufa è uno dei sistemi più versatili e utilizzati per terrazzi e verande, perché può essere spostata facilmente ed è quindi adatta anche a spazi piccoli. Le soluzioni sono varie e dipendono dalle esigenze dell’ambiente e dai gusti di chi ne usufruisce:

le stufe a gas , alimentate da gas in bombole o con combustibili distribuiti da impianto fisso, sono semplici da usare, hanno costi accessibili e diffondono un calore intenso ma localizzato.

, alimentate da gas in bombole o con combustibili distribuiti da impianto fisso, sono semplici da usare, hanno costi accessibili e diffondono un calore intenso ma localizzato. le stufe a legna o a pellet restituiscono un calore intenso ma più diffuso, duraturo e continuativo (ma occorre più tempo per avviare la combustione).

restituiscono un calore intenso ma più diffuso, duraturo e continuativo (ma occorre più tempo per avviare la combustione). le stufe a superficie radiante diffondono il calore attraverso una rete metallica, senza dispersione termica, e hanno un aspetto più moderno. Hanno anche una buona resa estetica, tant’è vero che sono ormai molto diffusi diversi modelli di pannelli radianti che si configurano come veri e propri oggetti decorativi.

Le stufe da esterno a irraggiamento sono consigliabili per riscaldare un terrazzo o una veranda d’inverno, distribuendo in modo uniforme il calore e ottenendo un riscaldamento rapido e immediato, che si traduce anche in un consumo ridotto e conseguente risparmio energetico.

Riscaldare con le lampade a infrarossi

Le lampade a infrarossi sono un ottimo sistema di diffusione di calore per irraggiamento, grazie alla generazione di fasci di calore localizzati rivolti verso i soggetti all’interno dell’ambiente. Sono una fonte di calore potente e omogenea, in più hanno costi contenuti e sono di gran lunga più accessibili rispetto alle pompe di calore ad alta efficienza.

Riscaldare con la pavimentazione

Il sistema di riscaldamento a pavimento ha grandi vantaggi e può essere impiegato nel momento in cui si desidera creare uno spazio outdoor che assomigli in tutto e per tutto a una stanza interna alla casa. Ad esempio, se volete camminare a piedi nudi anche in inverno il riscaldamento a pavimento è la soluzione che fa per voi. Oltre a diffondere il calore in modo avvolgente e omogeneo, il riscaldamento a pavimento non è invasivo sotto il profilo estetico e non necessita di una manutenzione particolare nel tempo, cosa che ne compensa i costi più elevati rispetto ad altri sistemi di riscaldamento.