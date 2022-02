Fondi SICAV, di cosa si tratta e come funzionano

Quando si parla di strumenti di investimento è utile parlare anche di fondi SICAV. Di cosa si tratta? Vale la pena investire in questi fondi?

Iniziamo con il dire che le SICAV sono delle società di investimento a capitale variabile. I nuovi soci, quindi, conferiscono capitale che poi viene investito in titoli dalla società di gestione.

Chi compra delle quote di una SICAV sta acquistando delle quote societarie. Quello che differisce in questo caso è che la società in cui si investe ha come obiettivo la gestione delle quote conferite dagli azionisti.

Tuttavia, proprio come avviene con altro tipo di società, nel momento in cui se ne comprano delle quote si acquisiscono tutti i diritti societari anche per quel che concerne il voto e la partecipazione alle assemblee, anche se questo difficilmente avviene nella realtà.

Qual è la differenza tra un fondo comune e unaSICAV? Nel primo caso la società di gestione non è parte del fondo stesso.

Nei fondi comuni di investimento classici hai una società di gestione che è completamente separata dal fondo stesso. Per approfondire l’argomento, andando a capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di strumento di investimento segnaliamo la guida di Affari Miei che parla di fondi SICAV sotto diverse angolazioni.

Uno dei maggiori dubbi che investono chi si interessa a questo strumento finanziario è l’eventuale possibilità di fallimento delle SICAV. Per valutare questa possibilità di deve innanzitutto tenere presente che si tratta di una forma di risparmio a gestione attiva. In questo caso, però, invece di acquistare azioni di un fondo si acquistano azioni societarie

Si tratta, quindi, di una forma di risparmio collettivodecisamente diffusa ma quello a cui si deve guardare sono i profili di rischio. Questi cambiano in base a quelli che sono i titoli in cui la SICAV investe. Per questo motivo è utile entrare in possesso di tutta la documentazione inerente gli investimenti effettuati. In molti casi le SICAV hanno un profilo di rischio paragonabile a quello dei fondi comuni obbligazionari.

Quando si sceglie il proprio strumento per investire si deve sempre ricordare che è utile diversificare gli investimenti. Non farlo potrebbe rivelarsi un grave errore, poiché il rischio è quello di perdere tutto il capitale risparmiato in un investimento poco lungimirante. Servirà avere una buona infarinatura di educazione finanziaria in modo tale da poter gestire al meglio i propri risparmi andando a individuare gli investimenti più in linea con le proprie esigenze.