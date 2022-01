Lucendi : arreda la casa con stile 100% italiano

Quando si parla di Made in Italy è impossibile non pensare a due qualità: valore e affidabilità. Che si tratti di moda, cucina o arredamento, la qualità dei prodotti italiani è rinomata in tutto il mondo. Proprio a questo proposito, un ottimo esempio di artigianalità del Bel Paese è Lucendi, start up 100% italiana che produce mobili in legno massello.

Perché l’azienda ha deciso di realizzare i suoi mobili proprio affidandosi interamente a questo materiale? La risposta è semplice: il legno massello garantisce un’ottima lavorazione artigianale e soprattutto un’ottima qualità del risultato. È facile rimanere affascinati da un mobile o da un complemento d’arredo realizzato con questa materia prima. Se aggiungiamo la grande passione che gli artigiani Lucendi impiegano ogni giorno nel loro lavoro, il pensiero di inserire un pezzo in legno massello nella propria casa diventa sempre più concreto.

Lo stile 100% italiano dell’azienda, oltre che su un materiale di prima scelta, si basa anche sul design. Essenzialità e precisione sono i termini che descrivono perfettamente tutta la produzione dell’azienda Made in Italy. Sia che si tratti di un tavolo da cucina, che di una libreria il segno distintivo è sempre la semplicità, una qualità con cui si va sempre sul sicuro.

Un buon suggerimento per rendere la propria abitazione unica ed accogliente è la consolle “Diamante” per un mobile utile, discreto e d’effetto. Realizzata in legno di cedro del Libano e con bordi a taglio di diamante, questa consolle è in grado di lasciare gli ospiti di casa a bocca aperta.

Un altro aspetto di considerevole importanza che anima la produzione di Lucendi è la possibilità di personalizzazione garantita al cliente. Ogni mobile e complemento d’arredo può essere realizzato con misure ed essenze di legno specifiche, per avere un prodotto di design realmente esclusivo e che risponde ad ogni esigenza. Sarà facile, quindi, trovare il pezzo perfetto per la propria abitazione, senza doversi preoccupare di spazi troppo piccoli che sembrano impossibili da sfruttare o da oggetti troppo numerosi che non si sa dove riporre.