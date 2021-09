888 casinò: quale strategia di bonus per uno dei leader del mercato?

Una volta, per giocare al casinò, era indispensabile farlo in presenza. Un ambiente affascinante, certo, come dimostrano le meravigliose strutture architettoniche presenti in Italia, ma che portava, spesso, a investire più di quanto la persona desiderasse. In un’epoca dove il digitale è sempre più diffuso, la possibilità di divertirsi online è sempre più preferita, anche perché permette di avere non pochi vantaggi economici.

Una delle piattaforme più affidabili e popolari è 888 casinò, presente fin dal 1997 nonché la sola autorizzata negli Stati Uniti. Un dato che conferma la qualità del servizio offerto e la completa legalità. In Italia è presente a partire dal 2016 e tra le diverse operazioni che si possono fare c’è quella di utilizzare il bonus, una cifra ulteriore che il giocatore ha a disposizione oltre a quella depositata. Ogni piattaforma online ha le sue regole di utilizzo e in questo articolo vedremo quali sono quelle per il bonus di 888 casinò, in modo da trarre i maggiori vantaggi da questa opportunità, esclusiva del mondo online.

Le tipologie di Bonus di 888 Casinò

Casinò 888 presenta due tipologie di bonus:

● Bonus che viene erogato nel momento dell’iscrizione , pari a 20 euro.

● Bonus di benvenuto. In questo caso la somma è più importante e pari a 500 euro, con un moltiplicatore del 125%. Viene erogata nel momento della prima ricarica.

Non solo. Ogni giorno sono previsti speciali bonus, ognuno diverso dall’altro. Per scoprire gli ultimi aggiornamenti, visita www.miglioricasinoonline.info, troverai tutte le informazioni precise ed aggiornate.

Quello che risulta evidente, è che il bonus non ha un costo ulteriore per la persona che decide di giocare online e permette, semplicemente, di divertirsi senza investire una somma ulteriore. La piattaforma si limita a premiare il fatto di essere stata scelta.

Come utilizzare il bonus nella strategia di gioco

Il bonus di 888 casinò può essere utilizzato esclusivamente all’interno della piattaforma e non su quelle dedicate allo sport, 888 sport, né al poker, 888 poker, dello stesso gestore. La cosa positiva è che ricevere il codice è estremamente semplice e non comporta l’inserimento di alcun codice promozionale.

Ma quale strategia utilizzare? Dipende da quanto siete esperti di giochi online. Se siete agli inizi, l’ideale è investire piccole somme, per andare sul sicuro e, allo stesso tempo, non demoralizzarsi. Inoltre, è importante prestare attenzione ai giochi che si sceglie: sono da preferire quelli con le più alte probabilità di vincita. Da questo punto di vista, non è utile puntare sempre sul jackpot delle slot, dove la vittoria è meno frequente. Meglio fare puntate più basse e concentrate, che serve anche non passare troppo tempo giocando online e non trasformare un divertimento in una dipendenza.

Anche la scelta del casinò online è importante. Non tutte le piattaforme sono affidabili ma, come abbiamo visto, 888 casinò ha un’ottima reputazione a livello internazionale.Infine, attento alle condizioni per quanto riguarda i bonus quotidiani: più sono restrittive, maggiore è la difficoltà ad accedervi. Se ti sembrano complicati, lascia perdere e opta per un altro bonus.

Casinò 888 è una piattaforma sicura e con molteplici offerte, tra quelle dei casinò presenti online. Oggi è anche conveniente, grazie alle diverse opportunità dei bonus. Da utilizzare nel modo più proficuo possibile.