Campagne marketing: quali elementi far scendere in gioco oggi come oggi

Nessuna realtà imprenditoriale può oggi fare a meno di dare vita ad una campagna marketing. Le campagne marketing infatti sono l’unico strumento che una realtà imprenditoriale possiede per far circolare il suo nome al meglio, per catturare l’attenzione di un numero sempre maggiore di clienti, per fidelizzare quelli che è già riuscita a collezionare con il passare del tempo. Le campagne marketing sono cambiate molto nel corso degli anni. Oggi è importante far scendere in campo molti diversi elementi perché una campagna possa davvero dirsi ben realizzata. Tra questi, la realizzazione di post virali, la scelta di influencer di grande fama, la realizzazione di campagne pubblicitarie davvero uniche nel loro genere e anche la creazione di gadget da offrire in dono a tutti i clienti, soprattutto magliette personalizzate. Andiamo insieme a scoprire tutti questi elementi.

Magliette personalizzate e altri gadget

Post virali, influencer, campagne pubblicitarie permettono di ottenere visibilità e mettersi sulla strada del successo, ma è fondamentale anche riuscire a far sì che i clienti possano davvero sentirsi coccolati al meglio. Quando un cliente si sente coccolato, non acquista un prodotto o servizio una volta soltanto nella sua vita presso quella realtà imprenditoriale. Torna presso quella realtà più e più volte, diventa insomma un cliente fedele. Fidelizzare i clienti è oggi importante per evitare che possano poi andare dalla concorrenza, una concorrenza che deve invece essere combattuta al meglio, in modo radicale.

Per coccolare i clienti, è bene offrire loro magliette personalizzate e altri gadget di tendenza, come ad esempio le borracce personalizzate, le shopping bag, le sacche in cotone e simili. È possibile regalare questi gadget in occasione di eventi o fiere, oppure nel caso di un acquisto davvero molto importante. È possibile anche mettere in palio i gadget tramite dei concorsi oppure dare vita a raccolte punti. Ciò che conta è che siano belli, ricchi di fascino, veri e propri oggetti del desiderio per il cliente.

Realizzazione di post virali

Avere un blog è oggi come oggi d’obbligo per tutte le realtà imprenditoriali che desiderano fare successo, così come avere delle pagine social ben realizzate e aggiornate in modo costante. Sul blog e sui social network è possibile dare vita a post virali. I post possono essere meri contenuti testuali, ma è sempre meglio che siano accompagnati anche da una foto. È anche possibile creare un post senza testo, con solo una foto oppure un bel video. Ciò che conta è che deve trattarsi di qualcosa di molto particolare e ben realizzato, che tutti coloro che seguono quella realtà imprenditoriale sentano il desiderio di condividere. Il potere delle condivisione è qualcosa di davvero grandioso, basta che un post diventi virale infatti perché in modo praticamente immediato quella realtà imprenditoriale riesca a scovare un numero incredibile di nuovi clienti. Non è facile, ce ne rendiamo conto, proprio per questo motivo è consigliabile fare affidamento su un professionista del settore.

Influencer di grande fama

Avere un influencer di grande fama che si presti a realizzare anche un solo post su un prodotto, servizio o sulla realtà imprenditoriale in genere, significa fare immediatamente breccia nel cuore di tutti i suoi followers. La maggior parte di questi followers sarà tentata di provare quei prodotti e servizi, così che quella realtà imprenditoriale possa aumentare in modo netto il numero dei clienti. Se oltre a creare un post, quell’influencer farà anche delle stories, allora sì che il successo è assicurato. Ovviamente è importante che si tratti, come abbiamo avuto modo di affermare poco fa, di un influencer di grande fama, quindi molto seguito. Questo significa spendere molti soldi per la realizzazione del post, ma significa anche essere certi del risultato. È importante però anche che si tratti di un influencer i cui seguaci sono proprio il target di riferimento di quella realtà imprenditoriale.

Campagne pubblicitarie uniche

Nessuna realtà imprenditoriale può esimersi dal realizzare delle campagne pubblicitarie da inserire su quotidiani, magazine, online, da far passare in televisione e simili. Si tratta di campagne che esistono da sempre e che da sempre permettono di scovare nuovi clienti. Non possono non essere realizzate! Il punto però è che è facile trovare campagne pubblicitarie che si assomigliano fin troppo tra loro e questo non è affatto un bene. Deve essere possibile dare vita a qualcosa di nuovo, di fresco, di moderno, a qualcosa di adatto alla nostra epoca contemporanea.