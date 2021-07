Ruba materiale dal cantiere e chiede 3 mila euro: denunciato

I carabinieri della stazione di Sorbolo Mezzani, a conclusione attività d’indagine, hanno denunciato per furto e tentata estorsione un 49enne residente a Parma e gravato da diversi precedenti di polizia.

Il tutto ha inizio il 25 giugno quando la pattuglia ha effettuato un sopralluogo presso un cantiere in paese. Sul posto era presente il proprietario dell’immobile in ristrutturazione che riferiva di aver subito il furto di contenitori di intonachino e altro materiale edile, presenti all’interno dell’area sino alla serata del giorno precedente, utilizzati per ultimare i lavori.