Ubriaco, infastidisce i clienti del bar e insulta i carabinieri: denunciato 43enne

Non sono mancati interventi, arresti e denunce:

– a Medesano, i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto un magrebino di 30 anni, per il reato di evasione. L’uomo già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati , durante un controllo non veniva trovato all’interno della propria abitazione. Le successive ricerche permettevano di rintracciarlo nel centro abitato di Medesano. I Carabinieri, dopo l’arresto, lo riconducevano presso il proprio domicilio in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria;

– a Salsomaggiore, la locale Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri è intervenuta presso un esercizio commerciale di del centro in quanto vi era un soggetto che infastidiva e disturbava gli altri avventori. Gli uomini dell’Arma hanno riportato alla calma il soggetto che mentre si allontanava offendeva e minacciava i militari. L’uomo, un 43enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine è stato denunciato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale;

– a Pellegrino Parmense, i militari della locale Stazione, in collaborazione con personale del N.A.S. di Parma, a seguito di ispezione di un esercizio commerciale del posto, hanno rinvenuto e sequestrato 40 chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità e/o scaduti. Ai titolari sono state contestate varie violazioni amministrative e comminata una sanzione pecuniaria complessiva pari a 3000 euro.