Controlli dei carabinieri nei mercati e a bordo degli autobus

In particolare, scopo del servizio, in due contesti in cui spesso si verificano delle criticità, è stato quello di vicinanza ai cittadini, cercando di prevenire e, se del caso, reprimere ogni forma di illegalità, in particolare borseggi, furti, liti.

Svariate le pattuglie in servizio perlustrativo della Compagnia Carabinieri di Parma, alcune anche impiegato con le moto in dotazione per una migliore e rapida mobilità per le strade del centro cittadino.

Complessivamente, sono state controllate oltre 350 persone e 20 esercizi commerciali e numerosi mezzi in transito, in particolare alcuni furgoni che caricano e trasportano all’estero merce varia.

Non sono mancati interventi, gestiti dagli operatori del numero di emergenza “112”.

In particolare, sedate svariate liti sia tra avventori di esercizi commerciali, che in ambito familiari.

Inoltre segnalati 3 soggetti, a cui sono stati sequestrate alcune dosi di hashish e marijuana, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel complesso efficace la cornice di sicurezza predisposta dall’Arma, per garantire un sabato sereno ai parmigiani.