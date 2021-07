Ausl, appello ai 12-19enni: “Vaccinatevi”

PUBBLICITÀ

“Ora tocca a voi ragazzi – afferma Silvia Paglioli, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda sanitaria – La vostra adesione alla campagna vaccinale è fondamentale per due motivi: garantire il ritorno in classe a settembre in sicurezza e rallentare la circolazione del virus in questi mesi di maggiore mobilità per tutti.”

A differenza della scorsa estate, ora abbiamo a disposizione il vaccino, un’arma efficace per contrastare la diffusione del virus, limitarne le mutazioni e ridurne drasticamente gli effetti gravi sulla salute.

“La vaccinazione è un atto importante, che i giovani devono affrontare con fiducia – riprende Paglioli – Per questo invito tutti a parlarne in famiglia e se necessario a rivolgersi al proprio medico o pediatra, professionisti disponibili a fornire ogni informazione e fugare eventuali dubbi. Aderire alla campagna vaccinale è anche un gesto di generosità verso gli altri – conclude la Dirigente – che sono certa i ragazzi sapranno compiere, per il bene di ognuno e di tutti”.

COME PRENOTARE