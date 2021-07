Via Repubblica: ubriaco molesta clienti del bar e passanti, denunciato

A Parma, in via Garibaldi, i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile, sono intervenuti poiché un uomo richiedeva soccorso in quanto due extracomunitari lo stavano inseguendo per rubargli il telefono cellulare. Il pronto intervento della pattuglia dell’Arma ha fatto si che i due malfattori desistessero dandosi alla fuga.

Sempre a Parma, in Strada della Repubblica, è intervenuta una pattuglia della locale Stazione Carabinieri interveniva nei pressi di un bar, ove uno degli avventori, in evidente stato di alterazione psico-fisica, molestava i presenti. L’uomo è stato rintracciato e denunciato alla locale Procura della Repubblica per ubriachezza molesta.