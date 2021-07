Sul bus senza biglietto e senza mascherina aggredisce i controllori: denunciato 24enne senegalese

E’ salito a bordo di un autobus senza biglietto e senza mascherina ma quando due controllori sono saliti e gli hanno chiesto di mostrare il documento di viaggio ha reagito con violenza, spingendo violentemente entrambi e cercando di scappare.Un giovane senegalese di 24 anni è stato bloccato e denunciato dai poliziotti delle Volanti per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, oltre che per rifiuto delle generalità, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.

L’episodio si è verificato ieri, mercoledì 30 giugno, a bordo di un mezzo della Tep a Parma. I due controllori sono saliti ed hanno chiesto il biglietto al ragazzo, che non aveva nemmeno la mascherina. Il 24enne ha cercato di scappare, spingendo i due controllori, che però hanno bloccato le portiere dell’autobus per impedirgli di scendere. Sul posto sono arrivati, in pochi attimi, i poliziotti delle Volanti che hanno identificato e denunciato il giovane. Le accuse nei suoi confronti sono resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, oltre che per rifiuto delle generalità, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. E’ stato anche multato perchè non aveva il biglietto e perchè era senza mascherina.