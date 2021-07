Ruba vestiti in un negozio del centro e aggredisce il vigilantes: 21enne arrestato

Ruba vestiti in un negozio del centro e aggredisce il vigilantes: 21enne...

Ha cercato di rubare capi di abbigliamento – dal valore di qualche centinaia di euro – all’interno di un negozio del centro storico ma è stato visto e poi fermato dall’addetto alla sicurezza. Il 21enne straniero, protagonista del grave episodio, ha reagito con violenza ed ha aggredito e spintonato il vigilantes. A quel punto i dipendenti del negozio hanno chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi istanti.

Dopo aver bloccato il giovane lo hanno arrestato con l’accusa di rapina: all’interno di un borsone schermato aveva messo alcuni capi di abbigliamento appena rubati all’interno del negozio.

Per riuscire a scappare non ha esitato ad usare violenza: il 21enne, che ha alle spalle alcuni precedenti penali, è stato arrestato per rapina.