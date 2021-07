Eroina crack e aggressione ai carabinieri: due 22enni in manette

Due 22enni, un ragazzo ed una ragazza di Parma, sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri in via Brennero: in tasca aveva eroina e crack.

Quando i militari si sono avvicinati per il controllo ed hanno scoperto la droga i due hanno cercato di aggredirli, per cercare di scappare.