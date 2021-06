Covid, a Parma nessun decesso. Solo quattro nuovi contagi

Coronavirus: a Parma si registrano 4 nuovi contagi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, dove si trovano due pazienti. Nessun decesso nel Parmense, ma in Emilia-Romagna ci sono tre vittime: due a Bologna (un 63enne e un 89enne) e uno a Ferrara (un 60enne). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.261.

In base ai dati aggiornati ad oggi alle 12, in Emilia-Romagna ci sono 36 casi di Covid in più su un totale di 17.914 tamponi; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,2%. Dall’inizio dell’epidemia, in regione si registrano 386.791 contagiati. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,8 anni.