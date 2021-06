Ruba una bicicletta in stazione: arrestato (e messo ai domiciliari) 30enne magrebino pregiudicato

Nella serata di domenica, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, impegnati in servizio perlustrativo, transitando in Via Toschi, sono stati avvicinati da un cittadino che indicava un soggetto che si stava allontanando in direzione della stazione ferroviaria subito dopo aver rubato una bicicletta, previa forzatura della catena di sicurezza. La pattuglia dell’Arma, immediatamente, ha rintracciato e fermato il ladro e recuperato la refurtiva.

A seguito di successivi accertamenti si è appuravano che il medesimo soggetto aveva asportato un sellino anche da un’altra bicicletta parcheggiata nella vicinanze.