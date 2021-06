Identificato il ladro “gourmet” delle cantine del centro: è un 43enne pregiudicato

Sarebbe un italiano di 43 anni l’uomo fermato e denunciato per furto e rapina che tra gennaio e marzo ha compiuto diversi furti per appropriarsi di vino, alimentari e diverse biciclette. Il ladro ha operato in diverse cantine e seminterrati di alcuni stabili del centro della città di Parma, tra via Dante e via Carducci, e su di lui gravano diversi precedenti. Tramite le testimonianze e le riprese delle telecamere, è stato appurato che il soggetto che ha compiuto tali furti era sempre lo stesso e che indossava sempre gli stessi abiti. Sono stati i Carabinieri dell’Arma dell’area Pedemontana a individuarlo una volta ricostruite le sembianze del viso. Fondamentale l’aiuto di un 52enne che aveva sorpreso in flagrante il ladro nella sua cantina in via Carducci. L’uomo era stato spintonato e aveva visto fuggire il malvivente. Tramite il materiale fotografico raccolto, e sottoposto alla vittima, questa ha identificato con assoluta certezza l’autore della tentata rapina.