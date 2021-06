Conosce in chat una 20enne che lo deruba: denunciata rumena

Il 56enne ha conosciuto la ragazza via chat: dopo alcuni messaggi e telefonate i due hanno decico di incontrarsi.

Quel giorno l’uomo e la giovane si sono effettivamente visti ed hanno trascorso insieme il pomeriggio, fino all’ora di cena.

L’uomo, in auto con la giovane, ad un certo punto si è accorto di non aver più la collana da 10 mila euro ed ha chiesto alla 20enne di fargli vedere cosa aveva in tasca: lei, resosi conto di essere stata scoperta, è scappata a piedi in viale Rustici ed ha fatto perdere le sue tracce.