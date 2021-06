Montecchio: intesta luce e gas all’ex moglie, denunciato 50enne

Una società di recupero crediti l’ha informata di insoluti su alcune fatture relative all’erogazione di luce e gas per un importo di oltre 2.700 euro.

Un bel grattacapo per una 55enne residente, peraltro, in un’altra regione e che non aveva mai attivato quelle utenze dal momento che non aveva mai abitato nell’immobile in questione.

La donna, quindi, ha formalizzato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.